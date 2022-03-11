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Pjanic Napoli yolunda

İtalyan basını, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in Napoli'ye transfer olabileceğini yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pjanic Napoli yolunda
Pjanic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 22 maçta 4 asist kaydetti.

Beşiktaş’ın sezon başında Barcelona’dan kiraladığı Miralem Pjanic, sezon sonunda İtalya’ya gidebilir.

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport’un haberine göre; Barcelona, Napoli’den Koulibaly’yi istedi ve karşılığında Pjanic’i önerdi. Koulibaly’nin menajeri Fali Ramadani’nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanların teklifini Napoli’ye ilettiği belirtildi.

İtalyanların iddiasına göre; Barcelona, Koulibaly için Napoli’ye bir miktar ücret ve Pjanic’i önerdi. Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, Boşnak futbolcunun bu transferde bir sorun çıkarmayacağı da belirtildi.

İtalya Seri A’da Roma ve Juventus formaları giyen Pjanic, 2020 yazında Torino ekibinden Barcelona’ya 60 milyon euroya transfer olmuş ve bu sezon başında da Beşiktaş’a kiralanmıştı.

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