Pjanic'te sakatlandı

Pjanic bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 maça çıktı ve 4 asist yaptı

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Altay'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha yaşandı. Rıdvan Yılmaz ve Cyle Larin'in ardından Boşnak yıldız Pjanic'te sakatlar kervanına katıldı. Antrenman esnasında sakatlanan oyuncu çalışmayı tamamlayamadı.

Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinde yer alan bilgi şu şekilde;

Futbol A Takımımızın Süper Lig’deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Miralem Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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