Podolski'nin gol orucu sona erdi

Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u Lukas Podolski ve Hakan Özmert'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek finale çıkan Antalyaspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlı takım 55 yıllık tarihinde ikinci kez finale çıkarken, yıldız oyuncusu Podolski ise 83 gün sonra gol mutluluğu yaşadı. Deneyimli oyuncu en son, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve kırmızı-beyazlıların 2-1 kaybettiği Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşamıştı. Podolski bu sezon toplamda 26 maça çıkarken, bin 287 dakika sahada kaldı. Podolski, 26 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

👌 @Podolski10 pic.twitter.com/EtPMyfXTzz REKLAM March 17, 2021

16 hafta sonra 11'de

Akdeniz ekibinin yıldız oyuncusu Podolski, 16 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Podolski, Süper Lig'de 6-0 kaybedilen Atakaş Hatayspor maçında sahaya ilk 11'de çıktıktan sonra oynanan müsabakalarda kadroda bulunmadı ya da oyuna sonradan dahil oldu.

Tecrübeli forvet oyuncusu, Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Pendikspor, Boluspor, Sivasspor maçlarında oyuna sonradan girdi. Alman oyuncu, Bursaspor maçını sakatlığından dolayı kaçırırken, Aytemiz Alanyaspor maçında ise kupada ilk kez 11'de sahada yer aldı.

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