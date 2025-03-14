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Polonya'ya Süper Lig'den üç isim

Polonya'ya Süper Lig'den üç isim

14:4814/03/2025, Cuma
AA
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Polonya Milli Futbol Takımı
Polonya Milli Futbol Takımı

Polonya Milli Takımı'nın Litvanya ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Süper Lig'den Szymanski, Frankowski ve Piatek de davet aldı.

Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde bu ay oynayacağı ilk 2 maçının kadrosu duyuruldu.


Polonya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Polonya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Michal Probierz, 21 Mart'taki Litvanya ve 24 Mart'taki Malta maçlarının kadrosunu belirledi.


Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski, Fenerbahçe'in orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ve RAMS Başakşehir'in forvet oyuncusu Krzysztof Piatek de Polonya Milli Futbol Takımı kadrosunda yer aldı.




#Polonya Milli Takımı
#Przemyslaw Frankowski
#Sebastian Szymanski
#Krzysztof Piatek

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