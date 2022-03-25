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Portekiz maçının sonunda dikkat çeken görüntü

Portekiz'in Milli Takımımızla oynadığı maçın sonunda dikkat çeken bir fotoğraf çekildi. Ay-Yıldızlı oyuncularımız 3-1 kaybettikleri mücadelenin ardından penaltı kaçıran Burak Yılmaz'ın etrafında toplandı ve tecrübeli oyuncuyu teselli etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekiz maçının sonunda dikkat çeken görüntü
Milli Takım oyuncuları, Portekiz maçının sonunda Burak Yılmaz'ı teselli etti.

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz deplasmanında 3-1 kaybetti. Ay-Yıldızlılarda kaybedilen maç sonunda futbolcular Burak Yılmaz'ın etrafında toplandı ve takım arkadaşlarına destek oldu.

Milli oyuncu, kaçırdığı penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşamış ve son düdüğünün ardından kendisini yere bırakmıştı.

Stefan Kuntz ne dedi?

  • "Maç sonu birlik olduk. Sahada gördünüz. Burak Yılmaz'a dedim ki, gurur duymalısın. Bu takım kaptanısın. Eğer Letonya karşısında bu penaltın olmasaydı bu takım burada olmazdı."
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