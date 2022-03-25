Portekiz maçının sonunda dikkat çeken görüntü

A Milli Futbol Takımımız, Portekiz deplasmanında 3-1 kaybetti. Ay-Yıldızlılarda kaybedilen maç sonunda futbolcular Burak Yılmaz'ın etrafında toplandı ve takım arkadaşlarına destek oldu.
Milli oyuncu, kaçırdığı penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşamış ve son düdüğünün ardından kendisini yere bırakmıştı.
Stefan Kuntz ne dedi?
- "Maç sonu birlik olduk. Sahada gördünüz. Burak Yılmaz'a dedim ki, gurur duymalısın. Bu takım kaptanısın. Eğer Letonya karşısında bu penaltın olmasaydı bu takım burada olmazdı."
🗣 Stefan Kuntz: Maç sonunda Burak'a "Gurur duymalısın, bu takımın kaptanı sensin" dedim. pic.twitter.com/Blk8xf27Kd
🗣 Stefan Kuntz: Maç sonunda Burak'a "Gurur duymalısın, bu takımın kaptanı sensin" dedim. pic.twitter.com/Blk8xf27Kd— TRT Spor (@trtspor) March 24, 2022