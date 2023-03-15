Inter çeyrek finale yükseldi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi çeyrek finale yükseldi. Porto-Inter maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Inter tur atladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto evinde Inter'i ağırladı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. İlk maçı 1-0 kazanan İtalyan temsilcisi çeyrek finale yükseldi. Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı. Portekiz ekibinde Pepe 90+7'de kırmızı kart gördü.