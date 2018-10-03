Portolu taraftarlar Maicon'u hedef aldı

Porto-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların savunma oyuncusu Maicon'a Portekizli taraftarlar tepki gösterdi. Porto'nun eski oyuncusu olan Brezilyalı savunmacı, ilk yarı boyunca top her ayağına geldiğinde ıslıklandı.

Porto'da forma giyen bir diğer oyuncu Fernando ise Maicon'un aksine ıslıklanmadı. Portekiz temsilcisinin taraftarlarının iki oyuncudan sadece Maicon'a tepki göstermesi dikkat çekti.

2009-2016 yılları arasında Porto'da forma giyen Maicon, 2016 yılında Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo takımına transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezonun başında 7.5 milyon euroya Galatasaray'a imza atmıştı.