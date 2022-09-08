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Premier Lig'de maçlar ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanması planlanan maçlar, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden dolayı 1 hafta ertelendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Ligde maçlar ertelendi
Premier Lig'de maçlar 1 hafta ertelenecek

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth bugün tıbbi gözetim altına alınmıştı. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu.

II. Elizabeth
II. Elizabeth

Elizabeth'in ölümü İngiltere Premier Lig'i 1 hafta erteledi

The Times'in haberine göre, bugün hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in anısına İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanması planlanan maçlar, 1 hafta ertelenecek. Premier Lig yönetiminin kısa bir süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.

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