Premier Lig'de maçlar ertelendi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth bugün tıbbi gözetim altına alınmıştı. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü Yıkıldı' parolası ile duyuruldu. Ölüm haberinin duyurulmasının ardından Prens Charles İngiltere Kralı oldu.
Elizabeth'in ölümü İngiltere Premier Lig'i 1 hafta erteledi
The Times'in haberine göre, bugün hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in anısına İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanması planlanan maçlar, 1 hafta ertelenecek. Premier Lig yönetiminin kısa bir süre içerisinde resmi açıklamayı yapacağı belirtildi.
İngiltere Premier Ligi'nde maçlar 1 hafta ertelendi pic.twitter.com/SD1D6rI41t
İngiltere Premier Ligi'nde maçlar 1 hafta ertelendi pic.twitter.com/SD1D6rI41t— SPOR (@yenisafakspor) September 8, 2022