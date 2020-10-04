PREMİER LİG

Premier Lig'de tarihi skor: Aston Villa 7-2 Liverpool

Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa sahasında son şampiyon Liverpool'u bozguna uğrattı. 9 golün olduğu maçta ev sahibi Aston Villa, Liverpool'u 7-2 mağlup ederek tarihe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
90 dakika sahada kalan Salah, takımı adına 2 gol attı.

90 dakika sahada kalan Salah, takımı adına 2 gol attı.

Fotoğraf: Reuters

Premier Lig'de haftanın kapanış maçı olan Aston Villa-Liverpool maçı tarihi bir skorla sona erdi. İlk devresinde 5 golün atıldığı maçta Aston Villa son şampiyon Liverpool'u 7-2 mağlup ederek tarihe geçti.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.