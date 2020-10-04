Premier Lig'de tarihi skor: Aston Villa 7-2 Liverpool

Premier Lig'de haftanın kapanış maçı olan Aston Villa-Liverpool maçı tarihi bir skorla sona erdi. İlk devresinde 5 golün atıldığı maçta Aston Villa son şampiyon Liverpool'u 7-2 mağlup ederek tarihe geçti.
Premier Lig'de haftanın kapanış maçı olan Aston Villa-Liverpool maçı tarihi bir skorla sona erdi. İlk devresinde 5 golün atıldığı maçta Aston Villa son şampiyon Liverpool'u 7-2 mağlup ederek tarihe geçti.
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