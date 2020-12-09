UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG-Başakşehir maçında tarihi görüntü

Paris Saint Germain-Başakşehir müsabakası öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler, orta sahaya dizilip, diz çöktü. Yumruklarını havaya kaldıran futbolcular ve hakemler, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

Haber Merkezi İHA
PSG-Başakşehir maçında bütün futbolcular saha ortasında diz çöktü ve ırkçılığı protesto etti.

PSG-Başakşehir maçında bütün futbolcular saha ortasında diz çöktü ve ırkçılığı protesto etti.

Fotoğraf: XAVIER LAINE

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, dün akşam karşı karşıya gelmişti.

Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu’nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle bugüne ertelenmişti.

Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi.

Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti.

Efsane isimden Başakşehir'e ziyaret: Bütün futbolculara teşekkür etti
Efsane isimden Başakşehir'e ziyaret: Bütün futbolculara teşekkür etti

PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrasında dünyanın önemli futbolcuları sosyal medya hesaplarından yaşananlara tepki gösterdi. Bazı efsane isimler ise Başakşehir takımını Fransa'da kaldığı otelde ziyaret etti ve kutladı.Manchester United'ın eski yıldız forvetlerinden Lois Saha, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı tutumu sonrasında tarihi bir duruş gösteren Başakşehir takımına ziyaret etmek için temsilcimizin oteline kadar geldi. Demba Ba ve Webo ile görüşen ve bütün takıma teşekkür eden Saha, Fransız kanalında konuyla ilgili görüşlerini aktardı. Eski yıldız oyuncu, "Başakşehir ve PSG'li futbolcular önemli bir mesaj verdi. Başakşehirli futbolcuların yanına gittim ve herkese teşekkür ettim' dedi.🗣💬 &quot;C&#39;était important que le PSG réagisse de la même manière que le groupe de Basaksehir. Ça donné l&#39;exemple.&quot;Au lendemain des événements au Parc, Louis Saha, qui est allé voir les joueurs et le staff de Basaksehir, raconte son ressenti par rapport à cette affaire. pic.twitter.com/pdnBZWenMD&mdash; RMC Sport (@RMCsport) December 9, 2020 Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?

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