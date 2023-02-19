Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | PSG-Lille: 4-3

Ligue 1'de PSG evinde Lille karşısında Messi'nin uzatma dakikalarında frikikten bulduğu golle 4-3'lük skorla galip geldi. PSG, evinde aldığı 29 galibiyet ve 5 beraberlikle Avrupa'nın beş büyük liginde iç sahada devam en uzun yenilmezlik serisine sahip olmaya devam etti.

17:57 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Messi galibiyet golünü attı

Messi galibiyet golünü attı

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Paris Saint-Germain sahasında Lille takımını konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan PSG, 11. dakika Kylian Mbappe ve 17. dakika Neymar'ın golleriyle skoru 2-0 taşıdı. Lille ise 24. dakika B. Diakite'nin golüyle karşılık vererek soyunma odasına 2-1 geride gitti.

İkinci yarının başında ise PSG'de Neymar, sakatlığı nedeniyle 51. dakikasda göz yaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı yıldızın sağ ayak bileği burkuldu.

Lille 58. dakikada penaltı kazanırken topun başına geçen J. David hata yapmadı ve skoru 2-2 yaparak eşitledi. Deplasman takımı 2-0 geriye düştüğü mücadelede 69. dakikada da J. Bamba ile gol bularak skoru 3-2'ye getirerek öne geçmeyi başardı.

PSG'de ise Kylian Mbappe 87. dakikada bulduğu golle maçı 3-3'e taşırken takımına can simidi oldu.

Messi sahneye çıktı

90+5'de kazanılan frikikte PSG'de duran topun başına geçen Lionel Messi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımı adına galibiyeti getiren isim olmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken mücadele PSG'nin 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Son şampiyon PSG, puanını 57'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Lille ise 41 puanda kaldı.

Böylelikle PSG, Ligue 1'de 29 galibiyet ve 5 beraberlikle Avrupa'nın beş büyük liginde iç sahada devam en uzun yenilmezlik serisine sahip olmaya devam etti.



#PSG
#Messi
#Lille
25 dakika önce
default-profile-img
ÖZET | PSG-Lille: 4-3
İçişleri'nden depremzedelere yapılacak yardımlarla ilgili en çok merak edilen yedi soruya yanıt
Baykar 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 22 daireyle katıldı
Aliyev'den Azerbaycan elçiliği saldırısına ilişkin açıklama: İranlı yetkililer tarafından oraya gönderildiler
Bakan Özer: 54 bin 882 öğrencimiz diğer illere nakil oldu
Selçuk Bayraktar: 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.