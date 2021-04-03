Spor Lille, PSGyi 1-0 yenerek liderliğe yükseldi (ÖZET)
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PSG-Lille maç özeti izle

Lille, PSG'yi 1-0 yenerek liderliğe yükseldi (ÖZET)

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. PSG-Lille maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
PSG-Lille maç özeti izle
Lille'in gol sevinci

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında zirve yarışındaki PSG ile Lille, Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı David'in 20. dakikada attığı golle konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede her iki takımdan da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 1-0 Lille'nin üstünlüğüyle tamamlandı. Ayrıca karşılaşmanın 90 ve 90+1. dakikasında Neymar ile Tiago Djalo kırmızı kart gördü.

Burak Yılmaz ikinci yarı oyuna dahil oldu

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz oyuna 73. dakikada girerken, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.

PSG-Lille maçının özeti

PSG-Lille maçının özetini izlemek için tıklayınız.

  • Lille bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek yeniden lider oldu. PSG ise 63 puanla 2. sıraya geriledi.

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