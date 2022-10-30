Spor ÖZET | PSG-Troyes 4-3 Neymardan muhteşem hareket
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ÖZET | PSG-Troyes: 4-3 Neymar'dan muhteşem hareket

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) PSG, sahasında Troyes'u 4-3 mağlup etti. İki kez geriye düşen PSG'de galibiyeti getiren golleri Carlos Soler, Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe kaydetti. Ayrıca Neymar'ın karşılaşmada 5 kişi arasından Mbappe'ye attığı pas, maçın önüne geçti. Neymar'ın muhteşem hareketle attığı pası ve PSG-Troyes maçının özetinin haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
PSG-Troyes 4-3 maç özeti izle: Neymarın muhteşem pasını izle
Messi ve Neymar'ın gol sevinci

Fransa 1. Futbol Ligi'nin(Ligue 1) 13. haftasında PSG, sahasında Troyes ile karşılaştı. PSG, iki kez geriye düştüğü Troyes karşısında 4-3 galip geldi.

Hücum hattı galibiyeti getirdi

Ev sahibi takım, Carlos Soler'in 24, Lionel Messi'nin 55, Neymar'ın 62 ve Kylian Mbappe'nin penaltıdan 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Troyes adına 3 ve 52. dakikalarda Mama Balde, 88. dakikada Ante Palaversa'nın kaydettiği goller, puan için yeterli olmadı.

Namağlup lider PSG

Yoluna namağlup devam eden lider PSG, puanını 35 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Troyes ise 13 puanda kaldı.

PSG-Troyes maçının özetini ve gollerini izle

PSG-Troyes maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Neymar'ın pasını izle

Karşılaşmanın 66. dakikasında Brezilyalı oyuncu Neymar, 5 Troyes'lu futbolcu arasından topu, muhteşem bir hareketle Mbappe'ye attı. Fransız oyuncu karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.

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