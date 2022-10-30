ÖZET | PSG-Troyes: 4-3 Neymar'dan muhteşem hareket

Fransa 1. Futbol Ligi'nin(Ligue 1) 13. haftasında PSG, sahasında Troyes ile karşılaştı. PSG, iki kez geriye düştüğü Troyes karşısında 4-3 galip geldi.
Hücum hattı galibiyeti getirdi
Ev sahibi takım, Carlos Soler'in 24, Lionel Messi'nin 55, Neymar'ın 62 ve Kylian Mbappe'nin penaltıdan 77. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Troyes adına 3 ve 52. dakikalarda Mama Balde, 88. dakikada Ante Palaversa'nın kaydettiği goller, puan için yeterli olmadı.
Namağlup lider PSG
Yoluna namağlup devam eden lider PSG, puanını 35 yaptı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Troyes ise 13 puanda kaldı.
PSG-Troyes maçının özetini ve gollerini izle
PSG-Troyes maçının özetini izlemek için tıklayınız.
Neymar'ın pasını izle
Karşılaşmanın 66. dakikasında Brezilyalı oyuncu Neymar, 5 Troyes'lu futbolcu arasından topu, muhteşem bir hareketle Mbappe'ye attı. Fransız oyuncu karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.
💫 Neymar'ın harika pasında Mbappe fırsattan yararlanamadı! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/dJYFUIruUl
💫 Neymar'ın harika pasında Mbappe fırsattan yararlanamadı! #Ligue1UberEats pic.twitter.com/dJYFUIruUl— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 29, 2022