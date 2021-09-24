PSG'de Messi yine yok

PSG'den yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki oyuncu, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.
Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.
Lyon maçı 1-1 devam ederken 76. dakikada oyundan alınan Messi'nin şaşkınlığı. pic.twitter.com/gDqkvQ17UG
Lyon maçı 1-1 devam ederken 76. dakikada oyundan alınan Messi'nin şaşkınlığı. pic.twitter.com/gDqkvQ17UG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 19, 2021