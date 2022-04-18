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PSV'nin kupa hasreti sona erdi

Geriye düştüğü maçta Ajax'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran PSV, 10 yıl sonra Hollanda Kupası'nı müzesine götürdü.

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Haber Merkezi AA
PSVnin kupa hasreti sona erdi
PSV'nin zafer pozu

Rotterdam kentindeki De Kuip Stadı'nda oynanan finalde, 9 şampiyonluğu bulunan PSV ile geçen yıl da dahil kupayı 20 kez müzesine götüren Ajax karşılaştı.

Ajax, Gravenberch'in 23. dakikada attığı golle öne geçti. Fakat PSV, Gutierrez'in 48 ve Gakpo'nun 50. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

PSV, 2012'den bu yana ilk, tarihindeki 10'uncu Hollanda Kupası şampiyonluğunu elde etti.

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