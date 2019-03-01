UEFA AVRUPA LİGİ

Quaresma'ya 3 maç ceza

UEFA, Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma’ya, Avrupa Ligi’nde Malmö karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi.

Haber Merkezi IHA
Quaresma Malmö maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarının da tepkisini çekmişti.

Quaresma Malmö maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarının da tepkisini çekmişti.

Fotoğraf: MURAD SEZER / Reuters

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde karşılaştığı İsveç ekibi Malmö’ye 1-0 mağlup mağlup olarak grubu 3. sırada tamamlamış ve Avrupa’ya veda etmişti. Bu mücadelenin 65. dakikasında siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Quaresma, rakip futbolcuya yaptığı faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

UEFA Disiplin Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası Quaresma’nın cezası da belli oldu. Kurul, rakibe yönelik sert hareket nedeniyle 35 yaşındaki oyuncuya 3 maç ceza verdi.


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