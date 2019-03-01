Quaresma'ya 3 maç ceza

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında evinde karşılaştığı İsveç ekibi Malmö’ye 1-0 mağlup mağlup olarak grubu 3. sırada tamamlamış ve Avrupa’ya veda etmişti. Bu mücadelenin 65. dakikasında siyah-beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Quaresma, rakip futbolcuya yaptığı faul sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

UEFA Disiplin Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası Quaresma’nın cezası da belli oldu. Kurul, rakibe yönelik sert hareket nedeniyle 35 yaşındaki oyuncuya 3 maç ceza verdi.

Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö'ye 1-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. #UEL pic.twitter.com/nJWqmXygTh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Aralık 2018