Rade Krunic resmen Kızılyıldız'da

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine transfer oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Rade Krunic geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.
Ara transfer döneminden Milan'dan Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olmuştu.