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Spor

Rade Krunic resmen Kızılyıldız'da

Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic'in Sırp kulübü Kızılyıldız'a transfer olduğunu açıkladı.

22:55 - 3/09/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 23:26 - 3/09/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Rade Krunic
Rade Krunic

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine transfer oldu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.



Rade Krunic geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.


Ara transfer döneminden Milan'dan Fenerbahçe satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olmuştu.





#Fenerbahçe
#Rade Krunic
#Transfer
#Kızılyıldız
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