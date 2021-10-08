Rakip Norveç, tek hedef galibiyet

Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda bugün Norveç’i ağırlayacak. G Grubu’nda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, topladıkları 11 puanla grup lideri Hollanda’nın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Millilerin bugünkü rakibi Norveç ise 13 puanla 2. sırada yer alıyor. Grupta 4 maçı kalan Türkiye’nin liderlik şansı da sürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam Stefan Kuntz, millilerin başında ilk maçına çıkacak. Norveç maçıyla birlikte millilerin de geleceği belli olacak.

A Milli Futbol Takımı’nda Norveç maçı öncesi 3 isim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kritik maçta görev alamayacak. Türkiye, Norveç’le oynadığı son 2 maçı da kazanmıştı.

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SPOR Stefan Kuntz: "Kimsenin yeri garanti değil"

Norveç'te önemli eksikler

Grup ikincisi Norveç’te ise Türkiye maçı öncesinde Sörloth, Haaland, Joshua King ve Ajer gibi önemli isimler forma giyemeyecek.

G Grubu’nda Hollanda ve Norveç, kasım ayında kritik bir maça çıkacak. 16 Kasım Salı günü Hollanda evinde Norveç’i ağırlayacak. Ay yıldızlılar ise Norveç maçından sonra 11 Ekim’de Letonya deplasmanına çıkacak. Milliler kasım ayında Cebelitarık ve Karadağ maçlarıyla eleme grubunu tamamlayacak.

İhtimaller açık

2022 Katar yolunda bugün bizi yakından ilgilendiren diğer maçta grup lideri Hollanda, Letonya’ya konuk olacak. Ay-yıldızlıların yenilmesi, Hollanda’nın da kazanması durumunda ilk 2 sırayla puan farkı 5’e çıkacak. Kalan 3 maçta Türkiye’nin liderliği ele geçirmesi de zorlaşacak. Hem milli takımın, hem de Letonya’nın kazanması durumunda ise geceyi grup lideri olarak kapatacağız. Grubun diğer maçında ise Cebelitarık ile Karadağ karşılaşacak.

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STAT: Şükrü Saracoğlu

Şükrü Saracoğlu HAKEM: Felix Brych (Almanya)

Felix Brych (Almanya) SAAT: 21.45

21.45 TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Kaan, Merih, Caner, Ozan Tufan, Taylan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem, Burak Yılmaz

Uğurcan, Zeki, Kaan, Merih, Caner, Ozan Tufan, Taylan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem, Burak Yılmaz TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz

Stefan Kuntz NORVEÇ: Nyland, Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling; Fossum, Thorsby, Berg, Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi

Nyland, Pedersen, Hanche-Olsen, Strandberg, Meling; Fossum, Thorsby, Berg, Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi TEKNİK DİREKTÖR: Stale Solbakken