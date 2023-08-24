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Spor

Ramos için tek seçenek kaldı

AS Gazetesi, Galatasaray ve Sergio Ramos arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı. Haberde Ramos ve Galatasaray'ın pazarlıklarda orta noktada buluşmak üzere oldukları vurgulandı.

09:55 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sergio Ramos, serbest statüde bulunuyor.

Sergio Ramos, serbest statüde bulunuyor.

AS'ta yer alan haberde "Real Madrid'in eski kaptanı, Suudi Arabistan'dan yıllık yaklaşık 23 milyon Euro'luk teklif almasına rağmen hala bir takıma imza atmadı.


Ramos'un eşi Pilar Rubio, Suudi Arabistan'da yaşamayı tercih etmiyor ve Ramos, Avrupa'da kalıp rekabetçi bir ligde forma giymek istiyor. Şu an için Sevilla, Ramos'a kapılarını kapatmış durumda.


Menajeri ve kardeşi Rene Ramos ise Avrupa'nın büyük liglerinden istediği teklifleri alamadı. Majör League Soccer (MLS) seçeneği de rafa kaldırılmış durumda.


Ramos, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde iki yıllık sözleşme için 15 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray şimdilik iki sezon için bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon öneriyor, iki kulüp arasındaki görüşmeler iyi bir hızla ilerliyor. PSG'den takım arkadaşı olan Mauro Icardi de Ramos'u ikna etme konusunda yardımcı oluyor" ifadelerine yer verildi.






#Galatasaray
#Sergio Ramos
#transfer
39 dakika önce
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