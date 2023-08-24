Ramos, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde iki yıllık sözleşme için 15 milyon Euro talep ediyor. Galatasaray şimdilik iki sezon için bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon öneriyor, iki kulüp arasındaki görüşmeler iyi bir hızla ilerliyor. PSG'den takım arkadaşı olan Mauro Icardi de Ramos'u ikna etme konusunda yardımcı oluyor" ifadelerine yer verildi.