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Spor

Başakşehir Avrupa Süper Ligi'ni desteklemiyor

RAMS Başakşehir, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA), Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldıklarını duyurdu. Turuncu-lacivertliler, ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edecek. Dünya önemli kulüplerinden; Premier League takımları, PSG, Bayern Münih, Dortmund, Sevilla, Roma, Milan, Inter ve Atlético Madrid'de kararı desteklemediklerini açıkladı.

17:32 - 21/12/2023 jeudi
Güncelleme: 17:37 - 21/12/2023 jeudi
Yeni Şafak
Avrupa Süper Ligi
Avrupa Süper Ligi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA), Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldıklarını duyurdu.


Arupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti.


Bu kararın ardından Avrupa Kulüpler Birliği de, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediklerini ve bu projeyi onaylamadıklarıyla ilgili açıklama yayımladı.


Başakşehir de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldığını ve ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini duyurdu.







#Avrupa Süper Ligi
#Başakşehir
#Avrupa Kulüpler Birliği
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