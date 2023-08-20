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Spor

RAMS Park'ta Ziyech rüzgarı

Galatasaray Kulübü, Chelsea'den yeni transferi Faslı futbolcu Hakim Ziyech'i taraftarla buluşturdu.

09:31 . 20/08/2023 Pazar
AA
Hakim Ziyech ilk üçlüsünü çektirdi.

Hakim Ziyech ilk üçlüsünü çektirdi.

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, maç sırasında dün gece İstanbul'a getirdiği Hakim Ziyech'in transfer edildiğini açıkladı.


Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın son dakikalarında stat hoparlörlerinden taraftarlara bitiş düdüğünün ardından tribünden ayrılmamaları anons edildi.


Maçın bitmesinin ardından Kuzey Tribünü'nde taraftarların arasına giren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, platforma çıkarak taraftarı selamladı. Ziyech, burada "üçlü" tezahüratı yaptırdı.


Taraftarın coşkusu ve tezahüratı arasında sahaya inen Hakim Ziyech, burada da "üçlü" çektirdi.









#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#RAMS Park
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