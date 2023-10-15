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Spor

Rangers'ta Philippe Clement dönemi

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine Philippe Clement getirildi.

19:22 . 15/10/2023 Pazar
AA
Philippe Clement son olarak Monaco'yu çalıştırdı.

Philippe Clement son olarak Monaco'yu çalıştırdı.

İskoçya ekiplerinden Rangers, teknik direktörlük görevine Philippe Clement getirdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Belçikalı teknik adamla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.


Bu sezon ligde zirve yarışında 8 hafta sonunda ezeli rakibi lider Celtic'in 7 puan gerisinde kalan Rangers'ta İngiliz Michael Beale'in teknik direktörlük görevine, ay başında son verilmişti.


Futbolcu kökenli teknik adamlardan Philippe Clement, daha önce Beveren, Genk, Club Brugge ve Monaco takımlarını çalıştırmıştı.






#Rangers
#Philippe Clement
#Teknik direktör
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