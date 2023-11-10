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Spor

Rashica Başakşehir maçında yok

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, milli takıma çağrılması nedeniyle 12 Kasım Pazar günü RAMS Başakşehir'le oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.

14:41 - 10/11/2023 Cuma
AA
Milot Rashica, dün oynanan Bodo/Glimt maçında 53 dakika süre aldı.

Milot Rashica, dün oynanan Bodo/Glimt maçında 53 dakika süre aldı.

Beşiktaş'ta milli takıma gidecek Rashica, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rashica'nın, Kosova'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Kasım'da İsrail ile yapacağı maçın aday kadrosuna davet edildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:


"Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan müsabaka, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak Rashica, futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır."





#Beşiktaş
#Milot Rashica
#Başakşehir
#Süper Lig
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