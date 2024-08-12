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Spor

Ravil Tagir Al Jazira'de

Başakşehir forması giyen 21 yaşındaki Ravil Tagir'in yeni takımı belli oldu. Genç oyuncu Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ye transfer oldu

14:54 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Ravil Tagir
Ravil Tagir

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 21 yaşındaki futbolcusu Ravil Tagir'in Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ye transfer olduğunu duyurdu.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Başakşehir'in son iki sezonda Westerlo'ya kiraladığı Ravil Tagir, yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.


#Ravil Tagir
#Başakşehir
#Süper Lig
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