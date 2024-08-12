Ravil Tagir Al Jazira'de

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ravil Tagir'in transferi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri Pro League takımlarından Al Jazira ile anlaşmaya varılmıştır. Ravil Tagir'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.