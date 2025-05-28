UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Chelsea rakibi Real Betis'i geriden gelerek 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı. Chelsea'ye şampiyonluğu getiren golleri 65. dakikada Enzo Fernandez, 70. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Caiecedo kaydetti. Real Betis - Chelsea finalinin özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile İspanyol temsilci Real Betis kozlarını paylaştı.
Polonya Tarczynski Arena'da oynanan mücadeleyi Chelsea geriden gelerek 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Mavilere kupayı getiren golleri 65. dakikada Enzo Fernandez, 70. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Caiecedo attı. Real Betis'in tek golünü 9. dakikada Ez Abde kaydetti.
Chelsea tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi kupasını müzesine götürdü. Maviler, UEFA organizasyonlarının tümünde şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.
İngiliz ekibinin kulüp tarihinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupası ve 2 UEFA Galipler Kupası bulunuyordu. Bu şampiyonlukta birlikte Avrupa'daki kupa sayısı 9'a çıktı.