Real Betis'e Türk sponsor

Spor

Aaron Boupendza Süper Lig'den ayrılıyor: Golcü futbolcunun yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede olan Aaron Boupendza transfer oluyor. Gabonlu forvetin Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldığı ve imzaların atılmak üzere olduğu belirtildi.