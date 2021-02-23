Real Betis'e Türk sponsor

Real Betis Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bitci firması ile ortaklaşa Real Betis Taraftar Token'ları üretileceği belirtildi.
Anlaşmaya göre, Türk dijital para platformunun logosu, Real Betis forması ve stadyumunda yer alacak.
Türk dijital para platformu, geçen hafta İskoçya temsilcisi Rangers ile de sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzalamıştı.
📣 https://t.co/4S3xHnNeo0, nuevo patrocinador del #RealBetis Balompié 🤝⚽💚
➡ https://t.co/rPvWdBmpj3 pic.twitter.com/ofviErk3dr
📣 https://t.co/4S3xHnNeo0, nuevo patrocinador del #RealBetis Balompié 🤝⚽💚