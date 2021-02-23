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Real Betis'e Türk sponsor

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Türk dijital para platformu Bitci Teknoloji ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi AA
Real Betis La Liga'da 7. sırada yer alıyor.
Real Betis La Liga'da 7. sırada yer alıyor.

Real Betis Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bitci firması ile ortaklaşa Real Betis Taraftar Token'ları üretileceği belirtildi.

Anlaşmaya göre, Türk dijital para platformunun logosu, Real Betis forması ve stadyumunda yer alacak.

Türk dijital para platformu, geçen hafta İskoçya temsilcisi Rangers ile de sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzalamıştı.


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