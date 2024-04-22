İspanya LaLiga 32. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı ağırladı. El Clasico'da Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Real Madrid'in galibiyet gollerini 18. dakikada Vinicius Jr (P), 73. dakikada Lucas Vazquez ve 90+1. dakikada Bellingham kaydetti.
Barcelona'nın golleri 6. dakikada Andreas Christiensen ve 69. dakikada Fermin Lopez'den geldi.
Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada süre almadı.
Bu sonucun ardından Real Madrid, 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 71 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.