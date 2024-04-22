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Spor

Real Madrid El Clasico'da Barcelona'yı mağlup etti |ÖZET

Real Madrid, LaLiga 32. hafta karşılaşmasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Galibiyet gollerini 18. dakikada Vinicius Jr (P), 73. dakikada Lucas Vazquez ve 90+1. dakikada Bellingham kaydetti. Barcelona'nın golleri 6. dakikada Andreas Christiensen ve 69. dakikada Fermin Lopez'den geldi. Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada süre almadı. Real Madrid puanını 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 71 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Real Madrid - Barcelona maçının özetine ve LaLiga puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:01 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:01 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Real Madrid üç golle kazandı.
Real Madrid üç golle kazandı.

İspanya LaLiga 32. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Barcelona'yı ağırladı. El Clasico'da Real Madrid sahadan 3-2 galip ayrıldı.


Real Madrid'in galibiyet gollerini 18. dakikada Vinicius Jr (P), 73. dakikada Lucas Vazquez ve 90+1. dakikada Bellingham kaydetti.


Barcelona'nın golleri 6. dakikada Andreas Christiensen ve 69. dakikada Fermin Lopez'den geldi.


Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada süre almadı.


Bu sonucun ardından Real Madrid, 79'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 71 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ SONUCU

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Barcelona maçının özetini izlemek için

LALİGA PUAN DURUMU

LALİGA GOL KRALLIĞI



#Real Madrid
#Barcelona
#LaLiga
#El Clasico
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