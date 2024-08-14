Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Süper Kupa için kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlı ekip ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede Valverde ve yeni transferi Kylian Mbappe'nin golleriyle rakibini 2-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü.





Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 88. dakikasında Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu.





REAL MADRID - ATALANTA MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Bellingham, Fede Valverde; Vinicius, Mbappé, Rodrygo.

Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Lookman.





25 AYRI TAKIM SEVİNDİ





Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı. Kupada İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5'er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.





SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI





İspanya ekipleri, son 15 Süper Kupa'nın 10'unda şampiyonluğa ulaştı. Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022) geldi. Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 16, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.





REAL MADRID - ATALANTA MAÇI CANLI ANLATIM



