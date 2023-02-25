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Spor

ÖZET | Real Madrid-Atletico Madrid: 1-1

La Liga'nın 23. haftası Madrid derbisine sahne oldu. Mücadele 1-1 berabere sona erdi. Real Madrid-Atletico Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:25 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Real Madrid şampiyonluk yolunda yara aldı

Real Madrid şampiyonluk yolunda yara aldı

La Liga'da 23. haftada Real Madrid, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçta goller; 78. dakikada Gimenez ve 85. dakikada Alvaro Rodriguez'den geldi.

Atletico Madrid'de Correa 64. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 52 yaptı. Atletico Madrid ise, 42 puana yükseldi.

Real Madrid, sıradaki maçında Copa del Rey'de bir diğer ezeli rakibi Barcelona ile karşılaşacak. La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.

Atletico Madrid ise aynı haftada, sahasında Sevilla ile karşılaşacak.

Son 14 maçta tek yenilgiReal Madrid, Atletico'ya karşı son 14 maçında sadece 1 kez kaybetti.

Simeone Atletico tarihine geçti

Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, takımın başında 612. maçına çıktı.

Bununla birlikte Simeone, Luis Aragones'i yakalayarak Atletico Madrid'in başında en çok maça çıkan iki teknik direktörden biri oldu.

612 maç sonunda Simeone; 358 galibiyet, 143 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Aragones ise aynı sayıda maçta 308 galibiyet, 135 beraberlik ve 169 yenilgi almıştı.

Aynı zamanda, Diego Simeone La Liga'da bir takımın başında en çok maça çıkan teknik direktör oldu.





#Real Madrid
#Atletico Madrid
#İspanya La Liga
1 saat önce
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ÖZET | Real Madrid-Atletico Madrid: 1-1
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