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Spor

Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Real Madrid evinde Stuttgart’ı konuk edecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 farklı Alman takımına rakip olan Real Madrid, Stuttgart ile ilk kez karşılaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Stuttgart maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

10:13 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:14 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Stuttgart
UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Stuttgart
’li
’nde evinde Stuttgart ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında çıktığı son altı maçı kazanamayan Stuttgart, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Real Madrid ise lige galibiyet ile başlamak istiyor. Peki, Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte sorunun cevabı.

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI HANGI KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - Stuttgart maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - STUTTGART CANLI İZLE

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REAL MADRİD - STUTTGART CANLI SKOR



#Real Madrid
#Stuttgart
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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