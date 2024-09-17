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’nde evinde Stuttgart ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında çıktığı son altı maçı kazanamayan Stuttgart, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Real Madrid ise lige galibiyet ile başlamak istiyor. Peki, Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte sorunun cevabı.