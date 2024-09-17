UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Stuttgart
’li
’nde evinde Stuttgart ile karşılaşacak. Avrupa kupalarında çıktığı son altı maçı kazanamayan Stuttgart, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Alman takımlarıyla oynadığı son 21 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Real Madrid ise lige galibiyet ile başlamak istiyor. Peki, Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte sorunun cevabı.
REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI HANGI KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI HANGI KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Real Madrid - Stuttgart maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD - STUTTGART CANLI İZLE
REAL MADRİD - STUTTGART CANLI İZLE
TABİİ SPOR CANLI İZLE
TABİİ SPOR CANLI İZLE
REAL MADRİD - STUTTGART CANLI SKOR
REAL MADRİD - STUTTGART CANLI SKOR
#Real Madrid
#Stuttgart
#UEFA Şampiyonlar Ligi
23 dakika önce