Arda Güler için 10 kulübe ret cevabı: Madrid’in vazgeçilmez

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’in her geçen gün talipleri artmaya devam ediyor. Yaz transfer sezonunda birçok dev kulüpten teklif alan 19 yaşındaki yıldız için Real Madrid ret cevabı verdi.
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'in yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler için transfer döneminde 10 kez kiralama teklifi geldiği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, yaz transfer döneminin başından itibaren on takım Arda Güler için Real Madrid’e kiralama teklifi yaptı.
19 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri düşünmeden reddeden Madrid cephesi, Arda'nın takımda önemli bir rolü olduğu sebebiyle ayrılığa müsade etmediği kaydedildi.
Ayrıca haberde hücumcu oyuncuya güven seviyesinin oldukça yüksek olduğu ve takımda bu sezon daha fazla süre bulacağı bilgisi paylaşıldı.
Arda Güler, ligde geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanında Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıktı ve eflatun beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Milli yıldızımız Arda Güler bu sezon toplam 5 maça çıktı.
Toplam 177 dakika sahada kalan genç oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sunamadı.