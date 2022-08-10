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Real Madrid Süper Kupa'nın sahibi oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt'u 2-0 yendi ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Real Madrid Süper Kupanın sahibi oldu
Real Madridli futbolcuların gol sevinci.

Real Madrid, E. Frankfurt’u 2-0 mağlup ederek 5. kez UEFA Süper Kupa’nın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son kazananı Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, Helsinki Olimpiyat Stadı’nda Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

38. dakikada Casemiro’nun pasında Alaba bomboş durumda topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili taraf Madrid’di.

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius’un pasında Benzema farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti.

İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid, Süper Kupa’yı müzesine götürdü. İspanyol ekibi 5. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı.

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