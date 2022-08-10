Real Madrid Süper Kupa'nın sahibi oldu

Gündem

Üç kız çocuğunu tekme tokat dövdü: Sebebi pes dedirtti

Bolu'da Erdal Y. (55), villasının bahçesinden üç tane mısır alan üç kız çocuğunu tekme ve yumruklarla darbetti. Üç çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Erdal Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Darbedilen üç çocuk da olay sonrası korku yaşadıklarını söyledi.