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Spor

Real Madrid'de Camavinga şoku

Real Madrid Kulübü, Eduardo Camavinga'nın sağ diz yan bağlarının koptuğunu açıkladı. 21 yaşındaki oyuncu, 8-10 hafta arası sahalardan uzak kalacak.

17:01 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 17:02 - 17/11/2023 Cuma
AA
Camavinga idmanda girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

Camavinga idmanda girdiği ikili mücadelede sakatlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız genç yetenek Camavinga, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli takım kampı sırasında sakatlanarak Madrid'e dönen 21 yaşındaki oyuncunun, sağ diz dış yan bağlarında kopma meydana geldiği tespit edildi.


İspanya basınında yer alan haberlere göre ise Camavinga'nın, sahalara 8-10 hafta arası sürecek tedavinin ardından dönmesi bekleniyor.


Geçen hafta Real Madrid ile sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan orta saha oyuncusu, bu sezon İspanya temsilcisinde tüm kulvarlarda 17 maçta görev almıştı.









#La Liga
#Real Madrid
#Eduardo Camavinga
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