Real Madrid'in Mbappe Planı

Fransız yıldız için her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Real Madrid'in Mbappe için belirlediği yol haritası da ortaya çıktı. L'Equipe'in haberine göre, Real Madrid, sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödemeyi düşünmezken, Mbappe ile sözleşme imzalamak için bir yıl beklemeye razı.