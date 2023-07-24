Real Madrid'in Mbappe Planı

PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fransız yıldız için her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Real Madrid'in Mbappe için belirlediği yol haritası da ortaya çıktı. L'Equipe'in haberine göre, Real Madrid, sözleşmesinin son yılına giren yıldız futbolcu için bonservis bedeli ödemeyi düşünmezken, Mbappe ile sözleşme imzalamak için bir yıl beklemeye razı.
Athletic gazetesi, PSG'nin Mbappe'den en az 100 milyon Euro bonservis geliri beklediğini yazarken, L'Equipe ise bu rakamın 150 milyon Euro olduğunu geçti.
PSG'nin 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu, Fransız deviyle çıktığı toplam 260 maçta 212 gol ve 98 asistlik istatistik yakaladı.