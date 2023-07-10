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Spor

Redmond için karar haftası

Beşiktaş, geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve sözleşmesi sona eren Nathan Redmond'un kararını bekliyor. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, bu hafta net kararını siyah-beyazlılara iletmesi bekleniyor.

09:24 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Redmond'un alternatifi Dusan Tadic.

Redmond'un alternatifi Dusan Tadic.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta, gelişme beklenen önemli konulardan biri de geçtiğimiz sezon kadroda yer alan Nathan Redmond'un durumu.


Sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu, sezonun bitmesinden bu yana yönetimle görüşmelere devam ediyordu. Eşinin doğum yapmasını ve kararını bekleyen İngiliz futbolcunun eşi geçtiğimiz günlerde doğum yapmıştı.


Redmond, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi halinde takımın Almanya kampına katılacak.


Alternatifler hazır

Beşiktaş yönetimi, Redmond'dan olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık kanat için oyuncu arayışlarını da sürdürüyor. Gündeme son gelen isim ise Ajax'ın Sırp yıldızı Dusan Tadic oldu.


İspanyol ekibi Barcelona'dan Alec Collado ile Fransa'nın Lyon kulübünden Kari Toko Ekambi de siyah beyazlı takımın transfer listesindeki diğer futbolcular.




#Beşiktaş
#Nathan Redmond
#Dusan Tadic
#Transfer
42 dakika önce
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