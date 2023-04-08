Redmond'a talih kuşu

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek galibiyet serisini sürdüren ve taraftarını mutlu eden siyah-beyazlılar, yarın Vodafone Park'ta adeta alkışlanmaya çıkıyor.





Öte yandan ligde oynadığı son 4 maçı kazanan siyah-beyazlılar, Giresunspor maçıyla birlikte bu seriyi 5 maça çıkarmak istiyor.





Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisindeki performansı nedeniyle Nathan Redmond'ı 11'de oynatmanın planlarını yapıyor. Orta sahada Redmond'ın 11'de olması için 2 durum söz konusu. İngiliz futbolcu ya Ghezzal'ın yerine sahada olacak, ya da Amir yedek kalıp Redmond 11'e monte edilecek. Bu durumda orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson, forvet arkasında ise Redmond oynayacak.









🔈 Nathan Redmond'ın şık golünü bir de böyle dinleyin! #beINSPORTS pic.twitter.com/OCjs24ebjb — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 6, 2023





Yönetim almak istiyor





Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek maçı kazandıran ve müthiş bir performans gösteren İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Redmond'a, Ada'dan başka tekliflerin de olduğu belirtildi.





Redmond, 22 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 2.2 milyon euro yıllık ücret kazanan Redmond'ın maaşının 1.5 milyon eurosunu Beşiktaş, 700 bin eurosunu ise Southampton karşılıyor.





Beşiktaş yönetimi, Redmond'u daha uygun bir maaşa ikna ederek 3 yıl daha takımda tutmak istiyor. Bu konuda teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu raporu bulunuyor.















