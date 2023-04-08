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Spor

Redmond'a talih kuşu

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde olağanüstü bir performans sergileyen Redmond'la 3 yıllık yeni sözleşme için kolları sıvadı. Teknik direktör Şenol Güneş ise İngiliz oyuncuyu yarın Giresunspor maçında ilk 11'le ödüllendirmek istiyor.

10:37 . 8/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Redmond Fenerbahçe derbisinde 1 gol 3 asistle yıldızlaşmıştı.

Redmond Fenerbahçe derbisinde 1 gol 3 asistle yıldızlaşmıştı.

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek galibiyet serisini sürdüren ve taraftarını mutlu eden siyah-beyazlılar, yarın Vodafone Park'ta adeta alkışlanmaya çıkıyor.


Öte yandan ligde oynadığı son 4 maçı kazanan siyah-beyazlılar, Giresunspor maçıyla birlikte bu seriyi 5 maça çıkarmak istiyor.


Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisindeki performansı nedeniyle Nathan Redmond'ı 11'de oynatmanın planlarını yapıyor. Orta sahada Redmond'ın 11'de olması için 2 durum söz konusu. İngiliz futbolcu ya Ghezzal'ın yerine sahada olacak, ya da Amir yedek kalıp Redmond 11'e monte edilecek. Bu durumda orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Gedson, forvet arkasında ise Redmond oynayacak.




Yönetim almak istiyor

Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek maçı kazandıran ve müthiş bir performans gösteren İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi ise sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak Redmond'a, Ada'dan başka tekliflerin de olduğu belirtildi.


Redmond, 22 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 2.2 milyon euro yıllık ücret kazanan Redmond'ın maaşının 1.5 milyon eurosunu Beşiktaş, 700 bin eurosunu ise Southampton karşılıyor.


Beşiktaş yönetimi, Redmond'u daha uygun bir maaşa ikna ederek 3 yıl daha takımda tutmak istiyor. Bu konuda teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu raporu bulunuyor.





#Beşiktaş
#Nathan Redmond
#Şenol Güneş
1 saat önce
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