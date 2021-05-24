Rekorların adamı Burak Yılmaz

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunu Lille şampiyon tamamladı. Lille'in bu şampiyonluğunda milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın payı çok büyük.

Ancak bu üç isimden Burak'ın yeri biraz farklı. Sezon başında transfer olduğu Lille'de 36 yaşında olmasına rağmen 16 gol attı 5 de asist yaptı. Kritik haftalarda attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışının içinde tutan Yılmaz, birçok rekorun da sahibi oldu.

İşte Burak Yılmaz'ın Ligue 1'de başardıkları;