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Rekorların adamı Burak Yılmaz

Geçtiğimiz sezonun sonunda Beşiktaş'tan ayrılarak Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de şampiyonluk başarısı elde etti. Milli futbolcumuz bu başarının yanı sıra birçok rekorun da sahibi oldu.

Haber Merkezi AA
Rekorların adamı Burak Yılmaz
Burak Yılmaz, elde ettikleri şampiyonluğun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunu Lille şampiyon tamamladı. Lille'in bu şampiyonluğunda milli futbolcularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın payı çok büyük.

Ancak bu üç isimden Burak'ın yeri biraz farklı. Sezon başında transfer olduğu Lille'de 36 yaşında olmasına rağmen 16 gol attı 5 de asist yaptı. Kritik haftalarda attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışının içinde tutan Yılmaz, birçok rekorun da sahibi oldu.

İşte Burak Yılmaz'ın Ligue 1'de başardıkları;

  • -Bir sezonda en çok gol atan 35 yaş üstü oyuncu
  • -Avrupa'da 35 yaş üstü en fazla gol atan 2. oyuncu
  • -2007-08 sezonundan bu yana 5 büyük ligde 16 gole ulaşan ilk Türk futbolcu
  • -İlk '5 büyük lig' deneyiminde şampiyonluk

Burak Yılmaz'dan duygusal konuşma
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Burak Yılmaz'dan duygusal konuşma
Fransa Ligue 1'de Lille'le şampiyonluğunu ilan eden Burak Yılmaz, saha içinden yaptığı duygusal konuşmayla Türkiye'ye selam gönderdi.


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