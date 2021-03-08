Remy 2 ay sonra idmanda görüldü

Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez idmana çıktı. Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan idmanda futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.





📸 Günün antrenmanından kareler pic.twitter.com/Jti1uS78qK — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 8, 2021

Remy döndü

Karadeniz ekibinde Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı.

Remy’nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı bildirildi.

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🗣️ "Admin, Remy nerede?"



👇 pic.twitter.com/2U6JsfbGsO — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) March 8, 2021