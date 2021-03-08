Spor Remy 2 ay sonra idmanda görüldü
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Remy 2 ay sonra idmanda görüldü

Rizespor'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Loic Remy, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.

Haber Merkezi DHA
Remy idmanda takım arkadaşlarıyla selamlaştı.
Remy idmanda takım arkadaşlarıyla selamlaştı.

Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil mavililerde teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun takımla ilk kez idmana çıktı. Uygun, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan idmanda futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.


Remy döndü

Karadeniz ekibinde Remy sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan ve ameliyat geçiren Luis Remy bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak düz koşulara başladı.

Remy’nin önümüzdeki hafta takımla birlikte toplu çalışmalara katılacağı ve 2 hafta içinde kadroda yer alacağı bildirildi.

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