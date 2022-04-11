Resmi açıklama geldi: Mesut Özil ve Babel Hull City'ye mi transfer oluyor?

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gündemdeki transfer iddiaları hakkında konuştu. Hull Live'a açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel iddialarına da yanıt verdi.

"Mesut Özil kesinlikle Hull City'ye gelmeyecek"

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in, Türkiye'de mutlu olduğunu ve sarı-lacivertli kulüple aralarındaki problemin kısa süre içerisinde çözülebileceğini belirten Acun Ilıcalı, "Mesut Özil kesinlikle Hull City'ye gelmeyecek. Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Çok iyi bir arkadaşım ve Türkiye'de mutluysa neden tekrar İngiltere'ye gelmesini isteyeyim? İngiltere'den Türkiye'ye yeni gitti ve orada ailesiyle birlikte iyi bir hayat yaşıyor. Takımla olan problemlerini çözeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

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"Fatih Terim izin vermişti"

Ryan Babel hakkında da konuşan Ilıcalı, "Fatih Terim yakın arkadaşım ve Babel için izin istedim. Fakat Galatasaray'da bir hoca değişikliği oldu ve Babel'i oynatmak istediğini açıklayınca transfer iptal oldu" dedi.

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