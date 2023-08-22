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Spor

Rey Manaj Sivasspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, forvet oyuncusu Rey Manaj'ı renklerine bağladı.

15:13 . 22/08/2023 Salı
AA
Rey Manaj

Rey Manaj

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Rey Manaj ile 2023-2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllığına anlaşmaya vardı.


Sivas'a gelen Arnavut futbolcu Rey Manaj, EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.


24 Şubat 1997’de Arnavutluk'un Lushnje şehrinde dünyaya gelen Rey Manaj, futbola Sampdoria altyapısında başladı. Ardından Cremonese, Inter, Pescara, AC Pisa, Granada, Albacete, Barcelona, Spezia Calcio formasını giyen sporcu son olarak Watford'da görev yaptı.


Kariyerinde 213 maça çıkan Rey Manaj, 51 kez gol sevinci yaşadı. Rey Manaj, 30 kez de Arnavutluk milli takımının formasını terletti.


Sivasspor, Rey Manaj'ı bu gönderi ile duyurdu:






#Sivasspor
#Rey Manaj
#Transfer
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