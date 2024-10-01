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RFS - Galatasaray maçına Slovak hakem

RFS - Galatasaray maçına Slovak hakem

13:121/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Filip Glova
Filip Glova

Galatasaray'ın, Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile oynayacağı karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Daugava Stadyumu'nda Letonya temsilcisi RFS ile mücadele edecek.


RFS - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.


Glova, daha önce 1 kez Türk takımlarının maçında görev aldı. Yeni Malatyaspor, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etmişti.






#Galatasaray
#RFS
#Avrupa Ligi

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