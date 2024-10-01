RFS - Galatasaray maçına Slovak hakem

Galatasaray’ın kiralık olarak renklerine bağladığı Nijeryalı yıldız Osimhen için İngiltere Premier Lig devi Chelsea transfer çalışmalarına başladı. İngiliz kulübü Napoli ile bonservis pazarlığını sürdürüyor. İtalya basınında yer alan habere göre Chelsea oyuncu için 75 milyon euroyu gözden çıkardı. Detaylar haberimizde.