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Spor Rıdvan Dilmen açıkladı "Aday değilim"
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Rıdvan Dilmen açıkladı: "Aday değilim"

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına aday olmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen açıkladı: Aday değilim
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Dilmen, TFF Başkanlığına aday olmadığını duyurdu.

Rıdvan Dilmen, "Federasyon Başkanlığı çok zor bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF Başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim. Türk futbolunda yapabileceğim ne varsa her türlü göreve hazırım, TFF Başkanlığı dışında" ifadelerini kullandı.

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