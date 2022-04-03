Rıdvan Dilmen: Ali Koç benden özür dilesin

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Son 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, dikkati çeken ifadeler kullandı. Pereira'nın 3'lü sistemine karşı çıktığını hatırlatan Dilmen, bu konuda kendisini eleştirenlerden özür beklediğini söyledi.
Rıdvan Dilmen'in karşılaşmanın ardından TRT Spor'da yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
"3'lü savunma kolay değil"
- "Üçlü oynamak, beşli oynamak sözde kolay şeyler değil. Bir oynayacaksın, iki oynatacaksın, üç yaşayacaksın, dört rakibi de düşüneceksin ama bizim ülkemizde süslü laflarla bazı şeyler zorlaştırılıyor."
"Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor ayarında"
- "Ben Ali (Koç) Bey'in kendi dünyasında 'Ben nasıl müsaade ettim bu güçlü kadronun bu kadar kopmasına' diyordur. Vitor Pereira bu sistemle oynasaydı çok farklı bir skor alacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk yarışından da bu kadar çabuk kopmazdı. Fenerbahçe'nin kadrosu Trabzonspor ayarında bir kadrosu olduğunu düşünüyorum."
"Fenerbahçe çağırıyorsa fedakarlık yoktur"
- "İsmail (Kartal) hocaya fedakarlık yaptı falan diyorlar. Fenerbahçe çağırıyorsa fedakarlık yoktur ama Fenerbahçe takımına konsantrasyonu düşük ve şampiyonluktan kopmuş bir takımdı İsmail hoca geldiğinde."
"Bu takımın artık bir hedefi var"
- "Hedeften uzaklaşan büyük takımların hedefleri farklıdır. Bu takımın artık bir hedefi var. Üst üste maç kazanınca oyuncu performansları arttı."
"Fenerbahçe başka sistemle oynamaz"
- "Fenerbahçe 4-2-3-1 oynar başka sistemle oynamaz. 3'lü oynadığınızda olmaz. Fenerbahçe kalesinde Kayserispor'un pozisyonu yok."
"Bana sallayanlar özür dilsin"
- "Ali Bey, 'Hocam biri bu 4'lü sistemle oynayın diyor bir deneyelim' demeliydi Pereira'ya. Güle oynaya değil, ciddi oynayarak geliyor Fenerbahçe. Ali Bey de dahil bana sallayanlar benden özür dilesin. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadroydu sadece yanlış oynatılıyordu. Futbol basit oynanır. Pereira zor olanı tercih etti. 3'lü savunmayla Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynasaydı 4'lük olurdu."