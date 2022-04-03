Rıdvan Dilmen: Ali Koç benden özür dilesin Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Ali Bey de dahil bana sallayanlar benden özür dilesin. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadroydu sadece yanlış oynatılıyordu. Vitor Pereira zor olanı tercih etti" dedi.

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