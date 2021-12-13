Rıdvan Dilmen: "Dünyada tek olur"

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 4-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sorumluluk aldılar"

"Beşiktaş'ta oyuncular büyük sorumluluk aldı ve öyle kazandılar. Nerede sorumluluk aldılar maçın başında, ilk golden sonra, ikinci golden sonra sorumluluk aldılar."

"İki tane mermi attı"

"Batshuayi, kötü oynadığı maçlardan birini oynarken iki tane attı. Onun için de iyi oldu uzun zamandır atamıyordu. Batshuayi, vasat başladı maça ama çok iyi bitirdi. İki tane gerçek Batshuayi mermisi attı."

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"Herhangi biri değil"

"Sergen Yalçın, herhangi bir Beşiktaşlı değil. Ayrıldıktan sonra taraftarların da kafası karıştı. Sergen Yalçın, geçen sezon iki kupayı kazanmasa taraftarlar bu kadar ikiye ayrılmazdı."

"Dünyada tek olur"

"Gelecek teknik adamla birlikte dünyada tek takım olur Beşiktaş, 3 tane teknik direktöre maaş ödeyen. Üstelik 3 puan da geride değil. Abdullah Avcı'ya ödüyorlar mı hala, bitti mi bilmiyorum gerçi."

SPOR Güven ve Batshuayi işbirliği Beşiktaş'ın galibiyet hasretini sonlandırdı



