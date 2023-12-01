Rıdvan Dilmen isyan etti: 25 tane yemeyi mi bekliyorsun?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler tarihindeki en ağır yenilgilerden birisini alırken liderliği de kaybetti.





Maçın ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale Youtube kanalında karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştiren Dilmen, radikal kararlar alınması gerektiğini söyledi.





Rıdvan Dilmen'in maç sonu yorumları şöyle:





"Hesap yapmak bile zul geliyor"





"Maçı izledikten sonra program yapacak halim yoktu. Bunu hesaplarken de üzülerek hesaplıyorum altını çizeyim. Ludogorets'le ikili averajımız aynı, averajımız -2 hatta. Ludogorets 7 yemişti Nordsjaelland'dan ve bizim averajımız daha kötü. Fenerbahçe gruptan hala lider çıkabilir ama bunları hesaplamak bile bana zul geliyor."













"İzlediğim rezaleti nasıl konuşacağımı bilmiyorum"





"Fenerbahçe'nin basketbolda mucizevi geri dönüş hikayesi yazdığı gecede çok mutluydu taraftarlar, izlediğim rezaleti nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Futbolda maç kaybedilir, ben de oynarken 2 tane facia skor yaşadım, birisi Sigma Olumuc maçında 7-1 yenilmiştik ama 8 kişi kalmıştık. Öyle veya böyle yenildik."













"5-1'ken oyuncun giriyor akrabasıyla muhabbet ediyor"





"Grup liderliğini bu gece için konuşursam ben olsam izlemem. Skordan bağımsız soruyorum, futbolculardan kaç sarı kart var. Tahammül edemediğim şeyler bu. Yok! 6 gol yiyorsun sarı kart görmüyorsun. 5-1'ken oyuncun giriyor akrabasıyla muhabbet ediyor tribünden. Bir Fenerbahçe hastası olarak böyle birşeye tahammül edemem. Lider olsan ne olur, olmasan ne olur."













"Taraftar bu travmayı hak etmedi"





"Fenerbahçeli taraftarlar yarın yine yeni bir güne uyanacak, takımlarının yanında olacaklardır. Sivas maçında da 14 Aralık'ta da. Fakat bu travmayı yaşamayı hak etmedi taraftar."





"İlk 11 dışındaki oyuncular havlu atmış"





"İsmail hoca haklı olarak lige konsantre oldu. Taraftar da 'artık şampiyon olalım' diyor. Gruplar da güle oynaya çıkarız görüntüsündeydi. Twente maçında dahi İsmail hoca ikinci takımıyla çıkmıştı kendisine göre. Ligde bugünleri gördüğümü hep söylüyordum. İlk 11 dışında kalan oyuncuların havlu attığını görüyordum."





"Bana 4 oyuncu söyle "





"Bana Fenerbahçe'nin Osayi, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko, İrfan Can'ın dışında bu takımı zorlayacak 4 oyuncu söyle. Bulgaristan'da Trabzon'daki kayıplar. Oosterwolde her şeye rağmen iyi bir yedek olabilir. Mert Hakan da olabilir mesela ama listeye yazılmadı."





"25 tane yemeyi mi bekliyorsun?"





"Batshuayi'nin demoralize olduğunu, gol istatistiklerinin iyi olduğunu görüyoruz. Galatasaray 3 tane yemesine rağmen geri dönmek için çabaladı. Sen çift forvete bile dönmüyorsun. 25 tane yemeyi mi bekliyorsun? Forvet çıkıyor, forvet giriyor. Farklı da bitebilir bir maç ama reaksiyon olmaması, yeni anlattım Necip Uysal çok kötü giden Beşiktaş'ta oyundan çıkarken alkışlandı, Fenerbahçe takımının vurdumduymazlığı çok rahatsız edici."





"Çubukluyu giymeyin o zaman"





"Kulüp bir tane uçak kiralamış gitmişler gibi. Çubukluyu giymeyin o zaman. Ben fark yiyen bir takımın oyuncusu olarak söylüyorum bunu, en azından biz 5-6 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşüz."





"Dalga geçmeyin derler"





"Rakibe saygı duyacağız ama Fenerbahçe'nin tablosu beni rahatsız etti. Aslında orta sahadaki Crespo'nun önündeki iki oyunculardan Szymanski ve Tadic ikisi de 10 numara oynayabilir. Bugün oradan 12 kez falan geçtiler. Savunmanın merkezi ilk defa yan yana geldiler. Bu iki savunmacının önünde olmazsanız bunlar yaşanır. Sabah Nordsjaellandlı futbolculara söyleseniz '12 tane pozisyonunuz olacak bu maçta' diye, 'dalga geçmeyin' derler. 10 oluyordu maç 3-4 tane de Livakovic'in çıkardığı var. Kadro zafiyeti ne kadar olursa olsun ayağın kayar sarı kart çıkar. Bu skora bir reaksiyon verirsin en azından."





"Livakovic bu maçı unutamaz"





"Mart ayına falan bunları unutacağız muhtemelen, uzun süredir da 6 falan da görmedim ben. Livakovic de hayatında unutamadığı bir maç oynamıştır. Nereye geldim ben demiştir. Hırvatistan'da hiç yememiştir. Bu oyuncuların çoğu da görmemiştir. 5 faul hakkını bile doldurmamıştır. İkinci yarıda 6 faulü var sadece. Rakip yarı sahada 2 kez topla buluşmuşlar sadece. Taktiksel olarak bu maça yorum yapamam bu anlamda."





"Bu bütçelerle Chelsea'den 6 yememesi gerekiyor"





"Fenerbahçe'nin bu bütçelerle bu kadrolarla Chelsea'den 6 yememesi gerekiyor. Manchester United'a 6-2 yenildiğimiz maçı hatırlayın gittili geldili maçtı ama Ronaldolu falan kadroydu o. Taraftarın gönlünden geçeni biliyorum ama söyleyemiyorum."





"Bu duygularla oynamayan oyuncunun Fenerbahçe'de işi yok"





"Benim gücüm olsa gidip ruhumu vermek isterim oyunculara. Bu duygularla oynamayan oyuncunun da Fenerbahçe'de işi yok. Yönetimden maçı izlemiyorlar mı? Neden ikinci takımla oynuyorum burada gibi sorular var. Fenerbahçe takımı oyuncusu tarihinde ilk kez 6 yemiyor, son kez de olmayabilir. Fenerbahçe taraftarı duyguludur. 4-3 yenildiği Beşiktaş maçında bile oyuncusunu alkışlamıştır, duygularıyla hareket eder sürekli Fenerbahçe taraftarı."

















"Bu geceyi nasıl geçireceğimi bilmiyorum"





"İçimde alevler yanıyor. Bu geceyi nasıl geçireceğimi bilmiyorum. Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamamış, 1907'den beri full oynuyor maçlarını o önemli değil. Taa Papazın Çayırı'ndan beri. Fenerbahçe'nin taraftar sevgisi kupalardan çok daha farklıdır. Yarın işe gidecek Fenerbahçelileri ben tanıyorum."





"Radikal kararlar alınmalı"





"Fenerbahçe çok ciddi radikal kararlar almalıdır, Fenerbahçe'yi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok."











