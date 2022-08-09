Rıdvan Dilmen: Jorge Jesus sistem değiştirmeli

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında TV8,5'da mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sistem değiştirmesi gerektiğini söyledi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Jesus rakibi küçük görüyor"

"Beklediğimiz çok üstünde bir performans gösterdi Ümraniyespor. Oyunun gidişatına baktığımızda 2 puanı kaybeden ve üzülen Ümraniyespor oldu. Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş maçlarında bu kadar rahat oynamayacaktır. Lig için sürekli hücumu düşünen bir teknik direktör olması iyi ama rakibi de küçümsememen lazım. Jesus, rakibini küçük görüyor gibi. Dersine çalışmış bir takım var karşında."

"Jesus farklı 11 ile başlamalıydı"

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"Arao geldiğinden beri en tutuk maçını oynadı. Eğer takım halinde markaj yapamazsan defansif anlamda zafiyet yaşarsın. Arao, Ismail ve Zajc orta sahasıyla başlamalıydı Jesus."

"10 numara Arda Güler'e veriliyor ama şans bulamıyor"

"Bugün 10 numara törenle Arda Güler'e veriliyor ama 5 değişiklikte şans bulamıyor kendine. 90 dakika boyunca oynayamayabilir ama en azından biraz şans verilmeli."

"Sabra ihtiyaç var"

"Fenerbahçe'nin hızlı oynaması iyi bir şey ama büyük bir oyuncu yok. Düşünce hızı kötü değil ama ikinci bölgeyi boş bıraktığınız zaman sıkıntı. 7 pozisyon verip 3 gol yiyorsanız sıkıntı. Zevkli heyecanlı ve Fenerbahçe'nin Jesus'la sabra ihtiyacı var. Jesus'un tarzını beğeniyorum ama sistemi değiştirmesi lazım. Fenerbahçe orta sahaya oyuncu almalı veya direkt olarak 4-2-3-1'e dönmeli."

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