UEFA AVRUPA LİGİ

​Rıdvan Dilmen'den Cocu'ya öneri: Dirar'sız olmaz

Rıdvan Dilmen'den Cocu'ya öneri

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'ya öneride bulunarak, 5'li oyunda Nabil Dirar'ın kesinlikle oynaması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadeleyi değerlendirirken, teknik direktör Phillip Cocu'ya da tavsiyede bulundu.

Nabil Dirar'ın 3-5-2 sistemi için önemli bir futbolcu olduğunu savunan Dilmen, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

  • Cocu'ya önerim var, çok dikkate alınması gereken bir öneri. 5'li oynayacaksanız Hasan Ali solda iş yapar ama sağdaki oyuncunuzun kesinlikle ve kesinlikle dışlanmış Dirar olması lazım. Ne Isla ne Şener. Devamlılığı, koşu temposu çok yüksek. Taraftar sabrederse Cocu değerlendirirse Avrupa'nın 3-5-2 için en ideal sağ taraf oyuncularından bir tanesi. Ligde de böyle 3-5-2 düzeniyle oynanacak sanırım. Cocu'nun Dirar'ı mutlaka değerlendirmesi lazım.

Fenerbahçe yedek kulübesinde kriz
Fenerbahçe yedek kulübesinde kriz

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı.Skorer'de yer alan habere göre ilk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi.Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.Mehmet Topal anlam veremedi87'de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi.Axel Witsel Fenerbahçe'ye önerilmiş

Ümit Özat: Fenerbahçe'yi çalıştırmak hayalim
Ümit Özat: Fenerbahçe'yi çalıştırmak hayalim

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cocu'yu değerlendiren Ümit Özat, A Spor'da dikkat çeken yorumlarda bulundu."Cocu'ya inanıyorum"Alınan kötü sonuçlara rağmen Cocu'ya inandığını ifade eden Özat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Cocu'ya Kkadroda değişim arıyor ve bu süreçteki denemelerine inanıyorum. Bu insanlar sistem insanıdır. Bir anda her şey değişmez. Türkiye'ye ne hocalar geldi gitti. Sorunu da biraz kendimizde aramalıyız. Ben açık konuşayım, Cocu'ya inanıyorum." "Yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı" "Fenerbahçe'de her şey baştan aşağı yeni. Fenerbahçe yönetimi Cocu'nun geleceğiyle ilgili tasarrufta bulunursa bugüne kadar yapılan söylemlerle ilgili tamamen zıt bir tavır sergiler. Cocu'dan sonra kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'nin hem şampiyon olacağını mı zannediyorsunuz? Ya da bu yarışa ortak mı olacağını sanıyorsunuz? 10-12 puan gibi bir fark varken, yeni teknik direktör bir öncekinden daha başarılı olmadı bugüne kadar. Fenerbahçe için bu yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı." "Beklentim yok hayalim var""Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir beklentim yok ama hayalim var. Ekranlara çıkıp ben niye değilim demek teknik adama yakışan şeyler değil. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a mal olmuş birinin hedefi tabii ki o kulüplerde çalışmaktır. Böyle bir beklentim yok tabii ki hayalim var. Hayal kuruyorum ama hayal görmüyorum, bular farklı şeyler."Yılmaz Vural: Fenerbahçe'ye hazırımCristoph Daum'dan Fenerbahçe camiasına mesaj

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