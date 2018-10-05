Rıdvan Dilmen'den Cocu'ya öneri

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile oynadığı mücadeleyi değerlendirirken, teknik direktör Phillip Cocu'ya da tavsiyede bulundu.

Nabil Dirar'ın 3-5-2 sistemi için önemli bir futbolcu olduğunu savunan Dilmen, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Cocu'ya önerim var, çok dikkate alınması gereken bir öneri. 5'li oynayacaksanız Hasan Ali solda iş yapar ama sağdaki oyuncunuzun kesinlikle ve kesinlikle dışlanmış Dirar olması lazım. Ne Isla ne Şener. Devamlılığı, koşu temposu çok yüksek. Taraftar sabrederse Cocu değerlendirirse Avrupa'nın 3-5-2 için en ideal sağ taraf oyuncularından bir tanesi. Ligde de böyle 3-5-2 düzeniyle oynanacak sanırım. Cocu'nun Dirar'ı mutlaka değerlendirmesi lazım.

Fenerbahçe yedek kulübesinde kriz Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı.Skorer'de yer alan habere göre ilk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi.Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.Mehmet Topal anlam veremedi87'de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi.Axel Witsel Fenerbahçe'ye önerilmiş