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Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda

İtalyan basını, Torino'nun Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile yeniden masaya oturacağını yazdı. 21 yaşındaki milli futbolcunun da Torino için istekli olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Yılmaz İtalya yolunda
Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

Bir süredir yurt dışına transferi gündemde olan Rıdvan Yılmaz’ın rotası belli oldu.

Torino merkezli TuttoSport gazetesinde yer alan habere göre; Torino, genç futbolcuyla transferinde geri atmak istemiyor. Rıdvan Yılmaz’ın da bu transfer için istekli olması İtalyan kulübünü iştahlandırıyor. Gazetedeki haberde Rıdvan’ın “Torino’ya gitmek istiyorum, bunu kariyerim için bir dönüm noktası olarak görüyorum” dediği de belirtildi.

Daha önce 4 milyon euroluk teklifi reddedilen Torino, kısa süre içerisinde Beşiktaş ile tekrar masaya oturacak. Siyah-beyazlılar, bir önceki görüşmede 7 milyon euro istediğini İtalyan kulübüne iletti. Torino ise bu kez masaya 5 milyon euroluk açılış teklifiyle oturacak.

  • Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, geçen sezon 33 resmi maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 asist yaptı. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, A Milli Takım formasını da 6 kez terletti.

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