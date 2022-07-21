Rıdvan'ın son talibi Rangers

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin listesinde yer alan siyah-beyazlıların başarılı sol bekine bir talip daha çıktı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a transferi son anda gerçekleşmeyen 21 yaşındaki futbolcu için İskoç temsilcisi Rangers devreye girdi.

İngiliz basınında Daily Mail’de yer alan habere göre; İskoç devi Glasgow Rangers, genç sol bekin transferi için harekete geçti. Rangers’ın 4 milyon Sterlin (4.7 milyon Euro) karşılığında transferi bitirmek istediği belirtildi. Haberde, Rangers’ın kısa süre içinde Beşiktaş’a teklif yapacağı aktarıldı.

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Geçen sezon siyah-beyazlılarda, 33 maça çıkan Rıdvan, 3 gol ve 4 asistle oynadı. Rıdvan Yılmaz’ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında İtalya’dan Torino’nun da adı geçiyor.

Siyah-beyazlı camia, oyuncunun yerinin zor doldurulacağını düşünürken yönetim ise tatmin edici bir teklife Rıdvan Yılmaz’ı elden çıkarmayı planlıyor.

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