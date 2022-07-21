Spor Rıdvanın son talibi Rangers
FUTBOL FUTBOL

Rıdvan'ın son talibi Rangers

Beşiktaş’ta, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a transferi son anda gerçekleşmeyen 21 yaşındaki sol bek için bir takım daha devreye girdi. İngiliz basınına göre Rangers, milli futbolcu için harekete geçti. Rıdvan’ın adı Torino ile de anılıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvanın son talibi Rangers
Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa kulüplerinin listesinde yer alan siyah-beyazlıların başarılı sol bekine bir talip daha çıktı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt’a transferi son anda gerçekleşmeyen 21 yaşındaki futbolcu için İskoç temsilcisi Rangers devreye girdi.

İngiliz basınında Daily Mail’de yer alan habere göre; İskoç devi Glasgow Rangers, genç sol bekin transferi için harekete geçti. Rangers’ın 4 milyon Sterlin (4.7 milyon Euro) karşılığında transferi bitirmek istediği belirtildi. Haberde, Rangers’ın kısa süre içinde Beşiktaş’a teklif yapacağı aktarıldı.

Geçen sezon siyah-beyazlılarda, 33 maça çıkan Rıdvan, 3 gol ve 4 asistle oynadı. Rıdvan Yılmaz’ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında İtalya’dan Torino’nun da adı geçiyor.

Siyah-beyazlı camia, oyuncunun yerinin zor doldurulacağını düşünürken yönetim ise tatmin edici bir teklife Rıdvan Yılmaz’ı elden çıkarmayı planlıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Rıdvan Yılmaz (@ridvanyilmaz3)'in paylaştığı bir gönderi

Josef'in sakatlığı rotayı değiştirdi
SPOR
Josef'in sakatlığı rotayı değiştirdi

AFAD: Ormanlık alanlara girişler 31 Ağustosa kadar yasaklanacak

AFAD: Ormanlık alanlara girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklanacak
Gözlerini Karadenize diktiler

Gözlerini Karadeniz'e diktiler

'Bugüne kadar hiç görülmemiş bir bolluk olacak.'
Organize yalan: “Türkiye Dohuk’ta katliam yaptı”

40 yıl önce 'yollar belirgin olsun' diye yapmışlar.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

Her şeyi burada saklıyorlardı

Her şeyi burada saklıyorlardı

​Likya'nın dünyaya açılan kapısı: Herkes görmek için akın ediyor.

​Bakanlık harekete geçti: Ağustos ayında başlayacak.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Dohuk'taki kirli provokasyona yalanlama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.