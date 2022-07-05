Spor Rieranın imza törenini bastılar
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Riera'nın imza törenini bastılar

NK Olipija Ljubljanalı taraftarlar, takımın yeni teknik direktörü Albert Riera için düzenlenen imza törenini protesto etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rieranın imza törenini bastılar
Yüzlerini maskeyle gizleyip imza töreninin düzenlenmesine izin vermediler.

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Albert Riera, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu.

40 yaşındaki çalıştırıcı için düzenlenen imza töreninde ise olay çıktı.Yüzü maskeli bir grup taraftar, imza töreninin düzenlendiği toplantı salonunu bastı.

Riera ve kulüp yetkililerinin bulunduğu masaya yönelen taraftarlar, eski teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına sözlü olarak tepki gösterdi.

Albert Riera, taraftarların protestosu sırasında toplantı odasını terk etmek zorunda kaldı.

İşte o yaşananlar:

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