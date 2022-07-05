Riera'nın imza törenini bastılar

Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörü Albert Riera, Slovenya ekibi NK Olimpija Ljubljana'nın yeni teknik direktörü oldu.

40 yaşındaki çalıştırıcı için düzenlenen imza töreninde ise olay çıktı.Yüzü maskeli bir grup taraftar, imza töreninin düzenlendiği toplantı salonunu bastı.

Riera ve kulüp yetkililerinin bulunduğu masaya yönelen taraftarlar, eski teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasına sözlü olarak tepki gösterdi.

Albert Riera, taraftarların protestosu sırasında toplantı odasını terk etmek zorunda kaldı.

İşte o yaşananlar:

😳 Pasó en Eslovenia: ultras del Olimpija Ljubljana fueron a apretar al DT Albert Riera ¡en su presentación! pic.twitter.com/mXabxi8pD4 REKLAM July 5, 2022